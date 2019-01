«Aquaman» wird erfolgreichster DC-​​Film

Mit den Einspielergebnissen des vergangenen Kino-Wochenendes ist es offiziell: «Aquaman» hat mittlerweile 1,091 Milliarden Dollar weltweit eingenommen und ist damit erfolgreich als Comic-Kollege Batman, der bisher die Top-Position unter den DC-Helden belegte.

Insgesamt steht der Held aus Atlantis auf Platz 24 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Regisseur James Wan kommentierte den überraschenden Siegeszug seines actiongeladenen Streifens auf Twitter: «Jetzt lacht niemand mehr.»

“For years Aquaman has been an orange-shirted punchline... No one is laughing anymore. And this weekend when the King of Atlantis surpasses the Dark Knight of Gotham City, orange will officially be the new black for Warner Bros.”



Crazy. https://t.co/Pg6U6uCo9u