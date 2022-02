Ein Film gegen Körperideale und Optimierungswahn

«Jeden Tag werden wir damit konfrontiert, was mit uns nicht stimmt», heißt es im Trailer zu «Wunderschön». Der Film erzählt die Geschichte von Frauke (Martina Gedeck), die sich von ihrem Partner nicht mehr gesehen fühlt, dem Model Julie (Emilia Schüle), der Schülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem), der jungen Mutter Sonja (Karoline Herfurth) und ihrer besten Freundin Vicky (Nora Tschirner).

Die Leben der Frauen sind komplett verschieden und doch kämpfen alle mit demselben Thema; dem ständigen Druck, einem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen zu müssen. Im Optimierungswahn geht es den Frauen mies – und ihr Leben leidet auch darunter.

Kein Hochglanz-Make-up

«Wunderschön» will authentische Menschen und den kritischen Blick auf den eigenen Körper zeigen. Dafür wurde auch auf aufwendiges Film-Make-up verzichtet: «Das war mir sehr wichtig, denn es sollte komplett echt aussehen. Also die Haut, die Augenringe einer jungen Mutter», sagt Karoline Herfurth zur «Bild am Sonntag».

Gegenüber «Stern» erzählt die Darstellerin und Regisseurin, dass das Thema sie auch persönlich umtreibt: «Ich habe gemerkt, dass ich selbst sehr, sehr viel Zeit an Körperideale verbraucht habe und mich sehr lange mit sehr kritischen Augen angeguckt habe und nicht mit den Augen, die sozusagen meine Kraft suchen, sondern die meine Fehler suchen.»

(L'essentiel)