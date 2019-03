Das Plakat zum neuen Tarantino ist da

Die Manson Family ist auf der Jagd, die Hippie-Bewegung hat ihren Zenit erreicht, und ein abgehalfterter TV-Star (Leonardo DiCaprio) versucht, seine Karriere zu retten. Gemeinsam mit seinem Stunt-Double (Brad Pitt) cruist er durch Hollywood, während der hochschwangere Filmstar Sharon Tate (Margot Robbie) ihre letzten Stunden erlebt.

Mit «Once Upon a Time in Hollywood» widmet sich Quentin Tarantino dem ausklingenden Goldenen Zeitalter der US-Filmindustrie. Der Film dürfte sich irgendwo zwischen Thriller, Drama und Biopic einpendeln. Historische Korrektheit (man denke an «Inglourious Basterds», in dem Tarantino Hitler von GIs erschießen ließ) darf man sich allerdings nicht von dem Streifen erwarten.

Hochkarätige Besetzung

Neben DiCaprio, Pitt und Robbie sind unter anderem auch Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, Tim Roth und Luke Perry in «Once Upon a Time in Hollywood» zu sehen.

Der Film startet voraussichtlich am 15. August 2019 in den Kinos.

(L'essentiel/lfd)