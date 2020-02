Natalie Portmans Kleid hat eine versteckte Message

Die Oscars sind die prestigeträchtigsten und damit auch die meistbeachteten Filmpreise der Welt. Natalie Portman (38) nutzte diese Gelegenheit, um auf dem roten Teppich eine feine, aber deutliche Message zu teilen.

Über ihrem Kleid trug sie ein schwarzes Cape, auf dem in goldener Schrift acht Namen eingewoben waren. Es sind die Nachnamen von nicht nominierten Regisseurinnen, die im vergangenen Jahr viel beachtete Filme umgesetzt haben.

Nur Männer nominiert

Die Academy geriet nach Bekanntgabe der Nominierungen – erneut – in die Kritik, weil in der wichtigen Kategorie «Beste Regie» keine einzige Frau berücksichtigt worden war. Als Favorit für den Preis galt der Brite Sam Mendes («1917»), aber auch Martin Scorsese («The Irishman»), und Bong Joon-ho («Parasite») und Quentin Tarantino («Once Upon a Time in Hollywood») wurden hoch gehandelt.

Dabei hätte es zahlreiche mögliche Kandidatinnen gegeben, die für den Regie-Oscar in Frage gekommen wären, so das Statement von Portman. Die Namen der Regisseurinnen auf ihrem Kleid: Lorene Scafaria («Hustlers»), Greta Gerwig («Little Women»), Lulu Wang («The Farewell»), Marielle Heller («A Beautiful Day in the Neighborhood»), Mati Diop («Atlantics»), Melina Matsoukas («Queen & Slim»), Alma Har'el («Honey Boy») und Céline Sciamma («Portrait of a Lady on Fire»).

Auch Janelle Monáe wies auf Missstände in Hollywood hin. Sie performte einen Song und sagte auf der Bühne: «Ich bin so stolz, hier als schwarze, queere Künstlerin zu stehen und meine Geschichten zu erzählen.»

Die Aussage ist klar: Sie fordert mehr Diversity in der Filmbranche. Auch fünf Jahre nachdem der Hashtag #OscarsSoWhite die Runde machte, waren bei den diesjährigen Oscars kaum nicht-weiße Filmschaffende nominiert.

(L'essentiel/fim)