Filmfestival Max Ophüls Preis geht los

Stars an der Saar: Die 39. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis startet am Montag (19.30 Uhr) in Saarbrücken. Einer der Höhepunkte des Abends ist die Verleihung des Ehrenpreises an Doris Dörrie für ihre Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Los geht das einwöchige Festival mit der deutschen Erstaufführung des Dramas «Der Hauptmann» von Robert Schwentke, der zur Premiere ebenso anwesend sein. Zu Gast sein werden dann auch Bernd Hölscher, einer der Hauptdarsteller, sowie Produzent Frieder Schlaich.

Bis zum 28. Januar werden insgesamt 146 weitere Filme in der saarländischen Landeshauptstadt gezeigt. 62 von ihnen konkurrieren in vier Wettbewerben. Auf sie warten Preisgelder in Höhe von 113 500 Euro. Das Festival, zu dem rund 40.000 Besucher erwartet werden, gilt als Karrieresprungbrett für den deutschen Filmnachwuchs. Bislang wurden 20.000 Eintrittskarten verkauft - etwas mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Promis angesagt: Neben Ehrengast Mario Adorf unter anderem Barbara Auer, Florian Eichinger, Maria Furtwängler, Regula Grauwiller und Samuel Koch.

(L'essentiel/dpa)