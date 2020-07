So sieht das Mädchen aus «Titanic» heute aus

Obwohl sie in «Titanic» nur eine kleine Rolle spielte, kann sich so gut wie jeder an die Kinderdarstellerin Alexandrea Owens-Sarno erinnern. In dem Klassiker verkörperte sie die kleine Cora, die mit Jack (Leonardo DiCaprio) über das Tanzparkett zu Dudelsackklängen wirbelt. «Du bist immer noch meine beste Freundin», meinte er zu dem Mädchen. Danach bittet Jack schließlich seine große Liebe Rose (Kate Winslet) um einen Tanz.

DiCaprio und Winslet gelang damals mit dem Kultfilm der endgültige Durchbruch. Um andere Nebendarsteller dagegen, wie etwa um die damalige Kinderdarstellerin Owens-Sarno, ist es eher ruhig geworden.

Ihre Schauspielkarriere hat die heute 31-Jährige dennoch nicht an den Nagel gehängt. Sie hat immer wieder Auftritte in diversen Filmen und Serien, zuletzt etwa im Horror-Streifen «A Closer Walk with Thee». Daneben ist sie auch als Produzentin und Drehbuchautorin tätig.

(L'essentiel/red)