Captain Marvel verprügelt eine Großmutter

Captain Marvel (Brie Larson, 28) fällt vom Himmel, landet in einer Blockbuster-Filiale (das US-Äquivalent zu City-Video) und gibt damit den Startschuss für zwei Minuten voller Referenzen an die 1990er, in denen die gleichnamige Comicverfilmung spielt.

Es folgen ein Pager (klare Anspielung auf die Mid-Credits-Scene in «Infinity War»), wunderbar eckige Autos und ein digital verjüngter Samuel L. Jackson (69), der seine Haare wieder trägt wie in «Die Hard with a Vengeance».

Nick Fury, bevor er eine Augenklappe trug

Der erste Trailer zu Marvels erstem Solostreifen mit einer Superheldin im Fokus konzentriert sich zwar auf 90er-Nostalgie, deutet aber auch an, dass der fertige Film einen starken Science-Fiction-Einschlag haben wird.

Schließlich ist Captain Marvel Teil der intergalaktischen Kree-Eliteeinheit Starforce, die sich mit der Alienrasse der Skrulls (die sich offenbar als Menschen tarnen, darunter sind auch Großmütter) balgt – natürlich wie immer auf der Erde, wo sonst.

Und «Captain Marvel» beleuchtet laut dem Trailer nicht nur die Anfänge der Titelheldin, sondern auch die von Nick Fury (Jackson), der später in der Timeline des Marvel Cinematic Universe die berühmten Avengers zusammentrommeln wird.

«Captain Marvel» läuft am 7. März 2019 in den Kinos an.

