Zoe Kravitz ist die neue «Catwoman»

Die amerikanische Schauspielerin Zoe Kravitz (30, «Mad Max: Fury Road») wird Halle Berry, Michelle Pfeiffer und Anne Hathaway als «Catwoman» nacheifern. Die Tochter des Musikers Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet hat den Zuschlag für die Rolle in dem geplanten «Batman»-Film unter der Regie von Matt Reeves («Planet of The Apes») erhalten.

Dies berichteten die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Variety am Montag. Reeves verlinkte auf Twitter ein Gif von Kravitz und hieß sie mit der Beschriftung «Hello» willkommen.

Robert Pattinson ist «The Batman»

«Twilight»-Star Robert Pattinson übernimmt in «The Batman» die ikonische Rolle des Fledermausmannes. Neben Kravitz hätten Kolleginnen wie Ana de Armas, Ella Balinska und Eiza Gonzalez für die begehrte Katzenrolle vorgesprochen, berichtete der «Hollywood Reporter». Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.

Die Figur Selina Kyle alias «Catwoman» wurde unter anderem von Hathaway in «The Dark Knight Rises» und von Pfeiffer in «Batman Returns» gespielt. Berry erhielt mit «Catwoman» 2004 ihren eigenen Superheldinnenfilm.

Kravitz hatte zuletzt in «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» und «Spider-Man: A New Universe» Rollen. Sie spielte auch in der HBO-Serie «Big Little Lies» mit.

