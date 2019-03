Wie lange braucht Captain Marvel auf dem WC?

Du hast neun Monate für diese Rolle trainiert. Hat dich das auch mental gestärkt?

Total. Einen weiblichen Körper zu haben, bedeutet immer eine Diskussion. Welche Form soll er haben? Wie soll man ihn schmücken? Das fühlte sich für mich immer wie eine Falle an. Ich habe deshalb den Großteil meines Lebens darauf verwendet, meinen Verstand zu schärfen. Aber diese Figur zu spielen und so hart zu trainieren, hat alles verändert.

Wie meinst du das?

Ich habe plötzlich anders gestanden und hatte eine andere Haltung. Ich habe verstanden, dass mein Körper ein Werkzeug ist, das ich einsetzen kann. Jetzt kann ich Autos den Hügel rauf schieben.

Und einen Taschendieb aufhalten?

Wer weiß? Judo veränderte alles für mich. Wenn man lernt, jemanden über seinen eigenen Körper zu werfen, ist das echt eine spezielle Erfahrung.

Was ist für dich Stärke?

Mir geht es darum, dass jede so sein darf, wie sie will. Frauen sollen sich so ausdrücken dürfen, wie sie wollen. Ohne Druck von außen. Was bedeutet Stärke? Ich glaube nicht, dass das immer mit physischer Kraft gleichzusetzen ist. Stärke heißt für mich auch, verletzlich zu sein.

Wolltest du etwas Spezielles von den anderen Marvel-Stars wissen?

Eigentlich nur, wie schwierig es ist, im Kostüm auf die Toilette zu gehen. Das war meine größte Sorge. Ich trinke sehr viel Wasser (lacht).

Und?

30 Minuten. Also ziemlich lang.

Als Marvel-Star gibts eine Portion Extra-Ruhm. Was hält dich am Boden?

Essen. Und Kunst.

Kannst du dich noch unbehelligt durchs Museum bewegen?

Ja. Es kommt jetzt aber häufiger vor, dass Leute auf mich zukommen. Das ist eine seltsame Erfahrung. Ich bin da, um Kunst zu studieren, und die Menschen studieren mich.

«Captain Marvel» läuft ab dem 7. März im Kino.

(L'essentiel)