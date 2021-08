Spider-​​Man trifft in «No Way Home» auf alte Bekannte

Rund um «Spider-Man: No Way Home» gab es abgesehen von einem Starttermin am 17. Dezember eine absolute Funkstille. Auch von einem Trailer war keine Rede, was beim wahrscheinlich größten Superhelden-Film des Jahres schon ziemlich ungewöhnlich wäre. Erst vor drei Tagen hat Marvel-Boss Kevin Feige höchstpersönlich bestätigt, dass es doch einen Trailer geben würde, und genau dieser ist geleakt worden. Das wackelige Filmchen, auf dem man eine Schulter und einen Monitor sehen kann, dürfte wohl mit einem Handy gefilmt worden sein.

Zwar haben Sony und Marvel die bekannten Kopien des Trailers sofort sperren lassen, das passierte aber erst, als der Clip via TikTok viral gegangen war. Die Filmstudios haben reagiert und nun den offiziellen Trailer veröffentlicht. Dabei ist die Story, die im Trailer erzählt wird, weit weniger wichtig als die Figuren. Denn bei kaum einem anderen Film der letzten Jahre konnte das Geheimnis um den Cast so bewahrt werden wie hier. Bereits vor dem Leak war bekannt, dass neben den bisherigen «Spider-Man»-Stars Tom Holland, Zendaya, und Marissa Tomei auch Benedict Cumberbatch als Peter Parkers neuer Mentor Dr. Strange zurückkehren würde.

Vor der Erschaffung des «Multiversums» in der Disney+ Serie «Loki» hätte sich wohl kaum jemand einen Reim darauf machen können, was die früheren Bösewichte Doctor Octopus (Alfred Molina) und Electro (Jamie Foxx) am Set des Filmes gemacht haben und Gerüchten zufolge würden die beiden auch gleich ihre jeweiligen Spider-Männer Toney Maguire und Andrew Garfield mitbringen. Das Multiversum mit all seinen Paralleluniversen macht es ja möglich...

Was haltet ihr von dem Einsatz der Paralleluniversen im «Spider-Man»-Kosmos? Macht mit bei unserer Umfrage!

