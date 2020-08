So düster ist Robert Pattinson als Batman

Tschüss Ben Affleck, hallo Robert Pattinson! 2021 tritt der Brite die Nachfolge von Affleck an, der für die Rolle zu alt geworden ist. In «The Batman» spielt der 34-Jährige Bruce Wayne, der im Fledermaus-Kostüm Gotham vor dem Untergang bewahren will. Noch weiß man nicht viel über die Handlung, aber die ersten Bewegtbilder aus dem neuen Film sind vielversprechend. Am Samstag präsentierte das Studio Warner Bros. den ersten Teaser-Trailer – und die Reaktionen der Fans sind größtenteils positiv.

«Heilige Scheiße», schreibt dieser Twitter-User in Großbuchstaben.

«‹The Batman› wird ein Meisterwerk», heißt es in diesem Tweet.

«Wir sind wahrhaftig nicht bereit für seine Großartigkeit», findet diese Twitter-Userin.

The way Robert Pattinson is going to be acting his ass off as both Bruce Wayne & as the Batman.. We are truly not ready for his greatness. #TheBatman???? pic.twitter.com/jMAxEvCJq8