Harry Potter wird zum Drogenschmuggler

Die offizielle Synopsis von «Beast of Burden» klingt ein wenig nach B-Movie: «Sean Haggerty hat nur eine Stunde, um seine illegale Fracht abzuliefern. Eine Stunde, um ein Drogenkartell, einen Profikiller und die DEA davon zu überzeugen, dass nichts schief läuft. Eine Stunde, um sicherzustellen, dass seine Frau überlebt. Und er muss das alles vom Cockpit einer Cessna aus erledigen.»

Der erste Trailer kann den Verdacht nicht wirklich zerstreuen, dass es sich bei dem Actionthriller um qualitativ fragwürdige Billigware handelt. Voreilige Schlüsse sind dennoch unangebracht - schließlich könnte auch auf die misslungenste Vorschau ein hervorragender Film folgen.

Potter-Darsteller

In jedem Fall ist «Beast of Burden» aufgrund seiner Besetzung einen Blick wert. Daniel «Harry Potter» Radcliffe schlüpft in die Hauptrolle, Meryl Streeps Tochter Grace Gummer («Mr. Robot») und Hollywoods next Superstar Pablo Schreiber (ab 2. Februar in «Criminal Squad» in den Luxemburger Kinos) sind ebenfalls in dem Film zu sehen.

In den USA soll «Beast of Burden» im Februar 2018 erscheinen. Einen Starttermin für den deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht.



(L'essentiel/lfd)