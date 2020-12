Tom Cruise rastet bei Filmdreh völlig aus

Trotz Corona ist das Team um Tom Cruise gerade mitten in den Dreharbeiten für den siebenten Teil der «Mission: Impossible»-Filmreihe. Das geschieht unter strengsten Auflagen – bereits im Oktober gab es Schwierigkeiten, nachdem zwölf Team-Mitglieder positiv auf Corona getestet worden waren. Jetzt soll es laut der britischen Sun zu einem Ausraster bei dem Hollywood-Star gekommen sein. Grund dafür seien zwei Crew-Mitglieder gewesen, die zu nah beieinander vor einem Monitor gestanden seien.

«Die sind wegen uns hier zurück in Hollywood und drehen Filme», schrie der 58-Jährige. «Ich hänge jede Nacht mit jedem verf***ten Studio am Telefon, mit Versicherungsfirmen, Produzenten. Wir schaffen hier tausende von Jobs und ihr Arschlöcher? Sowas will ich nie wieder sehen.» Der Filmstar drohte: «Wir brechen die Dreharbeiten nicht noch einmal ab, habt ihr das verstanden? Wenn ich euch noch einmal so sehe, seid ihr gefeuert!»

(L'essentiel/tha)