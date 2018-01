Kehrt «Crocodile Dundee» zurück auf die Leinwand?

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Dundee: The Son of a Legend Returns», lautet der Titel des Film laut einem kurzen Trailer, der auf dem Twitter-Account von DundeeMovie veröffentlicht worden ist.

In dem Clip sind Chris Hemsworth und Danny McBride zu sehen. Allem Anschein nach spielt McBride den Sohn des legendären, von Paul Hogan verkörperten Outback-Heroes Michael J. «Crocodile» Dundee. Der verlorene Sohn kehrt nach Australien zurück, um den als vermisst geltenden Vater zu suchen. Hemsworth wird dem tollpatschigen, nicht wildnistauglichen Dundee als ortkundiger Wally Jr. zur Seite gestellt.

Hogan selber ist mit seiner Produktionsfirma Rimfire an der Actionkomödie, die im Sommer 2018 in die Kinos kommen soll, beteiligt. «In den vergangenen Jahren habe ich darüber nachgedacht, wie ich Dundee einer neuen Generation nahebringen kann», erklärte der Original-Dundee in einem Interview. Und weiter: «Ich freue mich wahnsinnig, der Welt den neuen Crocodile Dundee vorzustellen.»

Im Netz wird trotz der Trailer und den Statements der Schauspieler allerdings immer noch heftig darüber diskutiert, ob es sich bei der ganzen Aktion nicht um einen großen Scherz handeln könnte. Vor allem deswegen, weil bis vor wenigen Tagen niemand etwas von dem Film gehört oder gesehen hat.



(L'essentiel/baf)