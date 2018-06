Wie sinnvoll ist ein Handy-​​Verbot auf Konzerten?

Meistens ist es ja so auf Konzerten: Der Lieblingssong wird gespielt, man holt das Handy aus der Tasche, nimmt ein verwackeltes 30-Sekunden-Video auf – und lässt den Clip danach für immer im Speicher vergammeln. Auch in Luxemburg gehören Smartphones bei Konzerten einfach dazu: Ob bei The Offspring am Montag, bei den Queens of the Stone Age am Freitag oder am Dienstag bei Shakira – stets wurde eifrig das Handy gezückt.

Doch viele Musikfans nervt das ständige Geknipse im Konzertsaal. «Alle zücken das Handy, das ist wirklich eine Schande», klagt Stéphane Leroy auf unserer Facebook-Seite, nachdem er das Konzert von Shakira besucht hat. «Man sieht eine Vielzahl an Handys, aber die Künstler nicht mehr», ergänzt Christian Varlet. «Niemand schaut sich die Show live an oder will sie sich auf Youtube noch einmal ansehen. Für mich reicht ein Foto oder ein Video», sagt Jessica. Lyne Graef sagt: «Es war super, aber es waren zu viele Handys in der Luft. Man verpasst einen guten Teil der Bühnen-Show. Es ist Zeit, das zu verbieten...»

