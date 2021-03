Zwei Filme aus Luxemburg hoffen auf einen Oscar

Die Nominierungen für die 93. Oscar-Verleihung, die am 25. April in Los Angeles stattfindet, sind am Montag bekannt gegeben worden. Mit gleich zwei luxemburgischen Koproduktionen wachsen auch im Großherzogtum die Hoffnungen auf die begehrte Trophäe.

«Collective» von Alexander Nanau, koproduziert von Samsa Film aus Bartringen, wird sogar zwei Chancen haben. Die rumänisch-luxemburgische Koproduktion ist in zwei Kategorien nominiert: bester Dokumentarfilm und bester internationaler Film (stellvertretend für Rumänien). Der Film behandelt die Korruption im rumänischen Gesundheitssystem nach dem tragischen Brand im Colectiv Club, einem Nachtclub in Bukarest, am 30. Oktober 2015.

« Während der Produktion waren etwa 60 Personen in Luxemburg im Einsatz »

Der andere Oscar-Kandidat ist eine irisch-luxemburgische Koproduktion. «Wolfwalkers» von Tomm Moore und Ross Stewart, koproduziert von Melusine Productions aus Howald, ist in der Kategorie bester Animationsfilm nominiert. «Die Luxemburger Firma hat zwei Drittel der Animation gemacht sowie einen Teil des Layouts und alle Farbsets des Films. Das Studio arbeitete auch an der 3D-Modellierung, Kolorierung und Texturierung der Referenzmodelle. Während der mehr als 15-monatigen Produktion waren etwa 60 Personen in Luxemburg im Einsatz», heißt es in der Pressemitteilung des Filmfonds. Die Geschichte handelt von der Begegnung eines elfjährigen Mädchens mit einem Wesen, das bei Tag ein Kind und bei Nacht ein Wolf ist.

Premierminister Xavier Bettel (DP) übermittelte seine Glückwünsche an die Produktionsteams via Twitter.

aux équipes de production de Samsa Film @Collectivethemovie et Melusine #Wolfwalkers pour ces nominations aux Oscars. Le ???????? croise????et je vous souhaite pour la suite de ce beau parcours entamé. XB #filmsmadeinluxembourg, @filmfundlux, @Samsa_Film, @STR2312, @gouv_lu — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 15, 2021

Zuletzt gab es im Jahr 2014 einen Oscar für eine französisch-luxemburgische Koproduktion. Damals ging der Oscar für den besten animierten Kurzfilm an «Mr. Hublot» unter der Regie und Produktion von Laurent Witz.

(th/L'essentiel)