«Wir sind große Risiken eingegangen»

Wenige Stunden bevor Bradley Cooper in London Interviews zu seinem neuen Film «A Star is Born» gibt, veröffentlichte die New York Times ein Porträt über ihn. Die Autorin erzählt von einer schwierigen Begegnung, der Hollywood-Star antwortete auf Fragen zu seinem Regiedebüt mit Standardfloskeln und weigerte sich vehement, seinen persönlichen Bezug zur Geschichte zu erklären.

Auch am Londoner Pressetag ist der Artikel Thema. Die Zurückhaltung ist spürbar. Nach vier Minuten mit dem Star sprechen auch Kollegen, die sonst gern scharf fragen, zwar positiv, aber eben doch in erster Linie von hypnotisch blauen Augen statt von den sich aufdrängenden Themen, die der Hollywood-Star im Film so unverschnörkelt auftischt.

Authentisch bis ins letzte Detail

Coopers Figur Jackson Maine ist Rockstar mit Weltruhm und schwerem Suchtproblem. Die Leere nach dem Tod des Vaters füllt weder Alkohol noch Fanliebe. Das sind allesamt Themen, die der 43-Jährige aus eigener Erfahrung kennt – er spielt den Part brillant, und selbst den Rockstar nimmt man ihm ab. Letzteres dank «harter Arbeit mit einem großartigen Stimmcoach», meint der Schauspieler.

Neben seinen Rollen als Hauptfigur und Regisseur, prägte er als Produzent, Co-Autor und Songschreiber den Ton des Films – Coopers Authentizitätsstreben ist in jedem Detail spürbar: Für die weibliche Hauptrolle engagierte er Lady Gaga, eine Frau, die wegen ihrer unkonventionellen Schönheit von Musikmanagern lange übergangen wurde und bis heute mit Selbstzweifeln kämpft. Die Popikone spielt im Film eine Version ihrer eigenen Geschichte. Und auch sie brilliert.

Unbeliebte Entscheidungen machen den Star glaubwürdig

«Wir sind beide große Risiken eingegangen, das schweißt zusammen», beschreibt Cooper in London seine Beziehung zu Gaga. Dasselbe könnte er über die Sogkraft seines Films sagen: Konzertszenen drehte er unter anderem am Glastonbury und beim Coachella, live und vor unwissendem Publikum. Aber auch dieser Reality-Stunt geht auf, die euphorisierte Festival-Energie überträgt sich in den Kinosaal.

Bradley Coopers Entscheid, den Medien gegenüber persönliche Fragen bei einem so offensichtlich persönlichen Film unbeantwortet zu lassen, ist ein potenziell unbeliebter. Es ist ein weiteres Risiko. Eines, das den Hollywoodstar umso glaubwürdiger macht – und das Kinoticket für seinen Film noch begehrenswerter.

«A Star is Born» läuft ab 4. Oktober im Kino.

