Pikachu hat jetzt Fell und ist unfassbar süß

Ein bisschen belächelt, okay, lauthals ausgelacht wurden Warner Bros. und Legendary von der Internet-Gemeinde, als sie im Juli 2016 ankündigten, aus dem «Pokémon»-Stoff eine Kino-Realverfilmung zu machen.

Jetzt haben die Filmstudios den ersten Trailer zu «Detective Pikachu» veröffentlicht und den Unkenrufern ist das Lachen vergangen – vornehmlich, weil ihre Kinnladen reihenweise auf die Tischplatte geknallt sind.

Pikachu hat Pelz – und spricht

Denn: Protagonist Pikachu, der bislang vor allem in Comic- und Cartoon-Optik gezeigt wurde, wird erstmals mit aufwendig designtem Fell dargestellt. Ein Fell so flauschig, dass «Despicable Me»-Agnes dafür sterben wollen würde, was den Cuteness-Level des eh schon kriminell süßen, Blitze verschleudernden Tierchen auf ein ganz neues Level hebt.

Dass Ryan Reynolds (42) dem kleinen Kerlchen seine Stimme leiht (ja, Pikachu spricht, tat er schon letztes Jahr in «Pokémon the Movie: I Choose You!»), war bekannt. Trotzdem glaubt man es erst wirklich, wenn man ihn im Trailer sprechen hört und jep, es ist seltsam, weil man dabei stets im Kopf hat, wie Reynolds als Deadpool Bösewichte zersäbelt.

«Detective Pikachu» basiert auf dem gleichnamigen Nintendo-3DS-Game, das im Frühling bei uns erschienen ist, läuft voraussichtlich am 9. Mai 2019 in den Kinos an und oben siehst du den Trailer.

Und hier unten findest du einige «OMG»-Reaktionen von Social Media:

«Der ‹Detective Pikachu›-Trailer ist besser als der ganze ‹Citizen Kane›-Film.»

The Detective Pikachu trailer is better than Citizen Kane in its entirety— jon (@prasejeebus) November 12, 2018

Hier ist der erste Abschnitt dieses Artikels in Meme-Form erzählt.

Warner bros in 2016: "we're making a detective pikachu live action movie"yall: "sounds fake but ok"Warner bros today: "okay here's the trailer"yall: pic.twitter.com/6aMO8DmqEL— BOOmaccha (@go_maccha) November 12, 2018

«Wenn ihr denkt, dass ich mein hart verdientes Geld ausgebe, um einen Film zu schauen, in dem Deadpool Pikachu spielt, der plötzlich ein Detektiv ist, dann habt ihr vollkommen Recht.»

If you think I'm going to spend my hard earned money to watch a movie where Deadpool is playing Pikachu who is suddenly now a detective then you're absolutely correct. pic.twitter.com/iM1sS5fRJK— Elliot Hackney (@ElliotHackney) November 12, 2018

«Ich komme nicht mit Detective Pikachus Deadpool-Stimme klar. Ich rechne ständig damit, dass er einen Raum voller Leute abschlachtet, in die Kamera schaut und sagt: ‹Digimon-Fans.›»

I can't get used to Detective Pikachu's Deadpool voice. I kept expecting him to massacre a room full of people, look the camera and go, "Digimon fans."— Brian Gaar (@briangaar) November 12, 2018

«Ich bin so gottverdammt wütend, dass ich in sechs Monaten das Kino betreten und den Satz sagen werde: ‹Ein Ticket für ‹Detective Pikachu›, bitte.›»

i am so goddamn mad that in 6 months time i am going to walk into a theatre and say the phrase "one for detective pikachu please"— demi adejuyigbe (@electrolemon) November 12, 2018

«Die ‹Pokémon›-Macher wissen, dass ihr Publikum ein Haufen müder, verschlissener Millennials ist, die seltsamen, grusligen Mist mögen sowie abgefahrenen, unsinnigen Humor. Und sie haben den Nagel verdammt nochmal auf den Kopf getroffen.»

Pokémon knows their audience is a bunch of tired worn out millennials who like weird creepy shit and nostalgia and buckwild nonsensical humor. They fuckin nailed it.— Becca ???? no chill (@rfarrowster) November 12, 2018

