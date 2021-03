Das sind die Oscar-​​Nominierungen 2021

Die Oscars haben sich selten so seltsam angefühlt wie dieses Jahr, weil ein Großteil der Kinos in den USA seit einem Jahr geschlossen sind und große Filme darum entweder verschoben oder auf Streamingportalen releast wurden.

Darum hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch die sonst sehr strikt auf einen Release im Kino ausgelegten Kriterien für eine Oscar-Nominierung entsprechend angepasst. Außerdem hat sie die Verleihung um zwei Monate nach hinten verschoben und das Zeitfenster für Einreichungen etwas erweitert.

Am Montag nach dem Mittag präsentiert das Showbusiness-Powercouple Priyanka Chopra (38) und Nick Jonas (28) die Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards – per Livestream, den wir oben in diesem Artikel zeigen. Verliehen werden die Oscars dann in der Nacht auf Montag, 26. April, wie gewohnt im Dolby Theatre in Los Angeles.

(L'essentiel/Schimun Krausz)