Vin Diesel kündigt Trailer für «Fast & Furious 9» an

Im Vorfeld der Super Bowl gibt es den ersten Trailer zum neunten und damit vorletzten Teil der «Fast & Furious»-Reihe bei einem großen Konzertevent in Miami zu sehen. Hauptdarsteller Vin Diesel, der wieder in der Rolle von Dominic Toretto zu sehen sein wird, heizte die Fans vorab auf das cineastische Großereignis an.

Neben Diesel sind auch wieder Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris und Helen Mirren im Film zu sehen. Mit Wrestler Jon Cena und Rapperin Cardi B gibt es auch zwei prominente Neulinge beim PS-Spektakel.

Im Kino gibt «F9» ab dem 21. Mai 2020 Vollgas.

(L'essentiel)