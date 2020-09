Tom Hanks zahlte Teile von «Forrest Gump» selbst

In einem neuen Interview bei I Depth with Graham Bensinger erzählte der 64-Jährige, er musste sein privates Geld in den Filmklassiker stecken, der ihm im Jahr 1995 den zweiten Oscar einbrachte. Regisseur Robert Zemeckis habe ihm gesagt, das Studio würde die Kosten einiger Schlüsselszenen nicht tragen – darunter die Szene, in der Forrest quer durch die Vereinigten Staaten rennt.

«Ich habe mich gefragt, warum er die Szene im Detail mit mir bespricht. Er ist der Boss, ich mache, was er sagt», erinnerte sich der Hollywood-Star. Dann habe ihm Zemeckis die Situation erklärt: «Er sagte, wenn ich mein eigenes Geld in den Film stecke, dürfe ich mitentscheiden, was in dem Film passiere. Da war ich sofort an Bord.»

Das Investment zahlte sich aus – der Film spielte an den Kinokassen 683 Millionen Dollar ein und gewann sechs Oscars.

(L'essentiel/tha)