«Warum hat er menschliche Zähne?!»

Seit die ersten Poster zur Verfilmung der «Sonic»-Videospielreihe aufgetaucht sind (hier und hier), befürchteten Game- und Kinofans das Schlimmste. Nun ist der erste Trailer zu «Sonic the Hedgehog da» (oben!) und bestätigt diese Ängste.

Jedenfalls, wenn es nach den unzähligen Social-Media-Reaktionen auf das knapp zweieinhalbminütige Video geht. Positive Reaktionen auf den Trailer sind wie die Nadel im Heuhaufen voller Häme, Augenrollen und WTF.

«Unsere Erwartungen waren ja tief, aber holy fuck!»

this sums up my reaction to that trailer pic.twitter.com/vfa5YuPpVO— JoeEDC???????? (@JoeXanity) April 30, 2019

Ein «The Godfather»-Zitat:

Classic SpongeBob mit Bleichmittel in den Augen:

Und der Startbildschirm der 1991er Videospiel-Vorlage mit angepasstem Text:

Hier sind die drei Dinge, über die sich die User am meisten aufregen – und ein Element, das den Nutzern zufolge vielleicht sogar funktionieren könnte.

Nope Sonics Film-Look

Der Streifen spielt in der echten Welt. Also haben die Macher dem blauen, Sneakers und Handschuhe tragenden, mit Lichtgeschwindigkeit rennenden Igel ein, sagen wir: realistisches Makeover verpasst. Und das weicht eben durchaus von der Vorlage ab.

«Ich erkenne keinen Unterschied.»

you nailed it sonic movie I don't see any difference pic.twitter.com/j1xapOI1T0— TAHK0 ☕️ (@TAHK0) April 30, 2019

«Es ist verblüffend, dass wir in einer Welt leben, in der Animatoren Thanos glaubhaft aussehen lassen können und Sonic gleichzeitig so aussieht.»

It's amazing how we live in a world where animators can make Thanos look real......and then have Sonic look like this pic.twitter.com/JZcziumdbT— (@manieldad) April 30, 2019

«Sonic sieht aus wie das Kind aus ‹Jumanji›, das sich in einen Affen verwandelt.»

Sonic looks like the kid that turns into a monkey in Jumanji #SonicMovie pic.twitter.com/HODVYsKqRc— HylianTweeter (@HylianTweeter) April 30, 2019

Nope Die Zähne

Der am meisten diskutierte (okay: hasserfüllt beschimpfte) Punkt des Kino-Makeovers sind Sonics Zähne, die vielen etwas zu menschlich geraten sind.

«Ich wünsche jedem und allem einen guten Morgen – außer Live-Action-Sonics gruseligen menschlichen Zähnen.»

Good morning to absolutely everyone and everything other than live action Sonic the Hedgehog's creepy human teeth xx pic.twitter.com/yJX6WPW7Li— Alanah Pearce (@Charalanahzard) April 30, 2019

«Warum hat er so menschliche Zähne bekommen?!»

WHY WOULD YOU GIVE HIM HUMAN TEETH pic.twitter.com/1Pjh4DNY6p— Ben Fullon (@fullonben) April 30, 2019

«Therapeut: Der Sonic mit menschlichen Zähnen ist nicht real. Er kann dir nicht wehtun. Sonic mit menschlichen Zähnen:»

Therapist: Sonic with human teeth isn't real, he can't hurt youSonic with human teeth: pic.twitter.com/hOBy6QFLVK— murphy, (@sunyshorecity) April 30, 2019

Nope «Gangsta's Paradise»

Nach 20 Sekunden Filmscore beginnt der Song des Trailers. Und, äh, es ist «Gangsta's Paradise». Also die weltberühmte, das Leben im Gangviertel anklagende Nummer von Coolio aus dem Jahr 1995. Und damit ein Stück, das nichts mit Sonic zu tun hat – bis auf das Jahrzehnt, dem beide entstammen.

«Ihr postet viel zu viel über Sonics Zähne und nicht genug über die Tatsache, dass ‹Gangsta's Paradise› über die ganze Trailer-Länge hinweg läuft.»

you're all talking too much about the Sonic teeth and not enough about "Gangsta's Paradise" playing through the full 2.5 minute trailer— Claire Shaffer (@claireeshaffer) April 30, 2019

«Schlechte Ideen gibt es nicht. Außer, eure Idee ist es, ‹Gangsta's Paradise› für einen Film über Sonic zu verwenden. Das ist eine furchtbare Idee. Alle lachen über eure schreckliche Idee.»

There's no such thing as a bad idea.Unless your idea is to put Gangsta's Paradise in a Sonic The Hedgehog movie. That's a dreadful idea. Everybody is laughing at your awful idea. pic.twitter.com/YtgY1YBhQx— Danny Fullbrook (@Danny_Fullbrook) April 30, 2019

«Warum läuft da stattdessen nicht Musik aus den ‹Sonic›-spielen?!» Vorschlag: der kultige «Green Hill Zone»-Score.

Why are they playing Gangsta's Paradise!!!? WHY NOT ACTUAL SONIC MUSIC!!? WHY DOES SONIC LOOK LIKE HE JUST BARELY HIT PUBERTY!!!? WHY DOES HE HAVE A HUMAN MOUTH AND TEETH!!!!!!!???? pic.twitter.com/K8SkESix1j— Brian (@bjwyxrs) May 1, 2019

Dieser User schlägt hingegen vor, «Gangsta's Paradise» auch für andere Trailer zu verwenden – zum Beispiel den zum nächsten «Star Wars»-Streifen:

We should follow Sonic's example and set every movie trailer to Gangsta's Paradise for now on pic.twitter.com/f9Mtn4eCsg— Saberspark (@Saberspark) April 30, 2019

Yay Jim Carrey

Bei der Häme sind sich die User so einig wie bei dem einen Punkt, der den Film ihrer Meinung nach doch noch sehenswert machen könnte: Jim Carrey als Bösewicht Doctor «Eggman» Robotnik.

«Wie es aussieht, wird Jim Carrey seine Rolle des Robotnik großartig spielen. Er beruft sich dabei voll auf den Jim Carrey der 90er, welcher – wie wir alle wissen – der beste Jim Carrey ist.»

Despite how fucking ghastly Sonic looks in the movie I do think Jim Carrey is going to nail the part of Robotnik from the looks of things. He's channeling 90's era Jim Carrey which is best Jim Carrey as we all know. pic.twitter.com/sOOq2CwKbw— AlphaOmegaSin (@AlphaOmegaSin) April 30, 2019

«Das einzige, was den ‹Sonic›-Film retten kann, ist Jim Carrey als Dr. Robotnik.»

The only redeeming thing about Sonic movie is Jim Carrey as Dr. Robotnik pic.twitter.com/3KihoZrDBm— (@aamoalmheiri) April 30, 2019

«Ich mag den Gedanken, dass Robotnik zunächst wie ein ‹normaler› Mensch aussieht und später den klassischen Eggman-Look annimmt.»

So I'll give credit where credit's due with the Sonic movie trailer: I like the idea of Robotnik looking more like a "normal" person at the start, deteriorating (for lack of a better term) into the classic Eggman look.Also his Eggman look at the end genuinely looks really good. pic.twitter.com/Lxib0Temgu— Benjamin Breuer (@BlackMageMavvy) April 30, 2019

«Sonic the Hedgehog» läuft in den USA Anfang November an. Der Luxemburger Kinostart ist momentan für den 6. Februar 2020 angesetzt.

