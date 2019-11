«E.T.» trifft in Fortsetzung wieder auf Elliot

Fortsetzungen von Klassikern sind derzeit wieder sehr in Mode. Meist geht dies jedoch ziemlich in die Hose. Beim Klassiker «E.T.» wurde dies nun mehr oder weniger geschickt gemacht: Elliot (Henry Thomas) wird nach 37 Jahren wieder mit ET vereint - in einem Werbespot.

Ein inzwischen computergenerierter ET kommt zurück auf die Erde um Elliot zu besuchen. Dieser ist inzwischen – wie Schauspieler Henry Thomas – längst erwachsen und hat selbst Kinder. Der knapp vier Minuten lange Spot führte sofort zu Tränenbächen bei den US-Zuschauern. «Die Zuschauer bekommen alles, was sie von einer Fortsetzung erwarten, aber ohne die Passagen dazwischen, die die Schönheit des Originals zerstören könnten», beschrieb Thomas selbst den Spot. So wurde die Wiedervereinigung auch tatsächlich aufgenommen.

Ach ja, geworben wird übrigens für den US-amerikanischen Kabel-TV- und Internetanbieter Xfinity.

(L'essentiel)