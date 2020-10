Gruselfilme zu Halloween im Kinepolis

Das Kinepolis hat am 31. Oktober zu Halloween ein Programm für Gruselfans aufgestellt. Für ein richtig schauriges Halloween-Erlebnis könnt ihr euch dort im Halloween Marathon «The Craft» und «Peninsula» anschauen. Aber Achtung, wegen der nächtlichen Ausgangsperre hat sich die Startzeit geändert. Der Marathon beginnt nun um 18.15 Uhr.

Für die Kleinen hat das Programm auch etwas in petto: Um 16.10 Uhr läuft «Der kleine Vampir». Wer verkleidet kommt, kann auch etwas gewinnen.

Und auch etwas Neues kommt an Halloween im Kinepolis auf die Leinwand. Um 18.00 Uhr läuft der Serienkiller-Horror «Freaky» in der Vorpremiere. Und zwar in der Originalversion mit Untertitel.

(mei/L'essentiel)