Stuntfrau klagt nach Unfall auf 2,2 Mio Dollar

Olivia Jackson stand als Stuntfrau schon bei vielen halsbrecherischen Filmzzenen vor der Kamera – beispielsweise in «Star Wars», «Guardians of the Galaxy» und «Mad Max». Auf dem Set von «Resident Evil» kam es 2015 jedoch zu einem schlimmen Unfall, der ihrer Karriere ein abruptes Ende bereitete.

Jackson sollte für die «Resident Evil»-Hauptdarstellerin Milla Jovovich eine Szene doubeln. Dabei musste sie auf einem Motorrad mit hoher Geschwindigkeit und ohne Helm auf eine Kamera zufahren, die während des Drehs nach oben schwingen sollte, sodass Jackson darunter hindurchfahren konnte.

Die Kamera schwang allerdings nicht schnell genug nach oben, sodass die Stuntfrau mit ihrem Oberkörper und Gesicht mit voller Geschwindigkeit in die Kamera knallte. Der Stunt kostete Jackson beinahe das Leben.

Amputierter Arm

Nach dem Unfall lag sie 17 Tage im Koma und es war nicht klar, ob sie daraus jemals wieder erwachen würde. Außerdem trug sie unzählige Knochenbrüche, Schwellungen im Gehirn, eine Verdrehung der Wirbelsäule, mehrere gebrochene Rippen, eine ausgekurbelte Schulter und weitere Verletzungen davon.

Jackson erholte sich entgegen den Erwartungen der Ärzte allerdings allmählich von ihren Verletzungen. Dabei musste ihr aber der linke Arm amputiert werden. Ihrem früheren Beruf wird Jackson nicht mehr nachgehen können.

Deshalb verklagt sie nun laut Dokumenten des Gauteng High Court drei Jahre nach dem Unfall die Produktionsfirma, die Stuntfirma, die Firma des Kamerakrans und den Filmregisseur von «Resident Evil» auf 2,2 Millionen Dollar Schadenersatz. Ob die Klage durchkomme, werde ein Gericht im nächsten Jahr entscheiden, wie die Daily Mail schreibt.

