Ed Sheeran soll neuen «Bond»-​​Song singen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zuletzt hieß es noch Dua Lipa oder Adele sollen den Song für den neuen «Bond»-Film singen: Nun ist von dem britischen Superstar Ed Sheeran die Rede. Wie The Sun berichtet, habe Hauptdarsteller Daniel Craig diesen Wunsch geäußert. Angeblich sei seine Tochter ein großer Fan des Sängers. «Sie liebt Ed und auch Daniel mag sein Zeug sehr. Er will, dass Ed für den Soundtrack singt», so ein Insider. Da Daniel nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Mitproduzent des Films ist, stehen die Chancen nicht schlecht, heißt es.

Sheeran selbst wäre jedenfalls interessiert. In einem Interview im Jahr 2017 meinte er: «Ich habe vor drei Jahren einen Bond-Song geschrieben. Den Titel sage ich bewusst nicht, damit ihn mir keiner stiehlt. Aber er ist gut.»

(L'essentiel/LM)