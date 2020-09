«Black Widow» gerät unter die Corona-​​Räder

Comic-Fans hatten sich schon auf den lang herbeigesehnten Solo-Film von Scarlett Johanssons «Black Widow» gefreut, der eigentlich am 6. November 2020 in den deutschen Kinos starten sollte. Doch nachdem bei Warner mit «Tenet» der erste Blockbuster-Kinostart in Corona-Zeiten vor allem in den USA nur mäßig erfolgreich verlief, will der Mickey-Maus-Konzern nun keine Risiken eingehen und verschiebt seine geplanten Marvel-Blockbuster allesamt ins kommende Jahr.

«Black Widow» wird nun erst am 6. Mai 2021 ihr erstes Solo-Abenteuer bestreiten, aber auch «Shang-Chi», die erste Marvel-Verfilmung mit einer asiatischen Hauptfigur, traut sich nun erst am 8. Juli auf die Leinwand. Die «Eternals» werden ebenfalls von Februar 2021 auf den 4. November 2021 geschoben. Das berichtet unter anderem die Filmstarts.de.

Lediglich der Disney/Pixar-Film «Soul» scheint vorerst auf seinem Start-Termin im November 2020 zu bleiben.

(dm/L'essentiel)