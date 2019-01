C-​​3PO sagt Goodbye zum «Star Wars»-​​Universum

Schon im allerersten «Krieg der Sterne» (1977) stolzierte er im golden glänzenden Roboter-Outfit durch die Wüste und übersetzte das Fiepsen von R2-D2. Anthony Daniels verkörperte den Droiden C-3PO in allen (!) bisherigen «Star Wars»-Filmen, sowie in «Rogue One». In «Solo» spielte Daniels eine andere Gastrolle (Tak).

Ein echtes Urgestein aus einer weit, weit entfernten Galaxie also, doch selbst Legenden müssen sich einmal zur Ruhe setzen. Alles deutet darauf hin, dass der gebürtige Brite, der am 21. Februar 2019 seinen 73. Geburtstag feiert, in Episode IX zum letzten Mal in die goldene Rüstung geschlüpft ist.

Today was 3PO's last on Episode IX. He's sad - so am I. But we're so proud to have worked with such a lovely, talented cast & crew lead by J.J. & Kathy. I'll miss everyone but I'm glad to know that we've been making something exceptional together, to share with the waiting world.