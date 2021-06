Luxemburger Animation läuft in Cannes

Das Großherzogtum wird in Cannes gleich doppelt vertreten sein: Während die luxemburgische Koproduktion «Les intranquilles» (The Restless) in der offiziellen Auswahl im Wettbewerb läuft, gab der Film Fund Luxembourg am Donnerstag bekannt, dass der von Jani Thiltges (Samsa Film) produzierte und von Ari Folman «Valse avec Bachir» (Waltz with Bashir) inszenierte Animationsfilm «Where is Anne Frank» ebenfalls am Boulevard de la Croisette präsentiert wird.

Die Koproduktion aus Belgien, Luxemburg, Israel, den Niederlanden und Frankreich wird in Cannes außerhalb des Wettbewerbs ihre Weltpremiere feiern.

Der Großteil der Animation wurde in Luxemburg von den Teams von Doghouse Films (Pierre Urbain und David Mouraire) gedreht. Für den Ton war Michel Schillings verantwortlich.

Im Film erwacht Kitty zum Leben, Anne Franks imaginäre Freundin, der das junge Mädchen ihr berühmtes Tagebuch widmete.