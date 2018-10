Michael Myers ließ sich von echtem Killer coachen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nie sieht man sein Gesicht unter der Maske, und er spricht kein einziges Wort – Michael Myers zu spielen ist nicht gerade ein Traumjob für einen Charakterdarsteller. Vielleicht wurde der legendäre Schlitzer deshalb so selten von ausgebildeten Schauspielern verkörpert. Unter anderem griffen ein Wrestler, ein Stuntman und ein Jugendfreund von Regisseur John Carpenter zum blutigen Küchenmesser. Im neuesten, elften Teil der Reihe, übernimmt aber ein echter Profi den Job - und holte sich dafür Rat von einem anderen Experten.

«Vor Jahren habe ich über eine gemeinsame Bekanntschaft einen echten Auftragsmörder kennengelernt - er wollte, dass seine Lebensgeschichte dokumentiert wird, daher quartierte er sich bei mir ein», erklärte Michael-Myers-Darsteller James Jude Courtney im Gespräch mit Vanity Fair. «Er hatte gerade ein Safe House verlassen und in einem Gefängnis im Nordwesten gelebt. Ich habe sein Leben absorbiert, indem ich einfach Tag für Tag mit ihm abgehangen habe».

«So bringt man Leute nicht um»

«Ich bin mit ihm in einen Film gegangen, in dem ich zu sehen war, namens «The Hit List». Wir kamen aus der Vorstellung und er sagte zu mir «Jimmy, das ist ein echt netter Film, aber so bringt man Leute nicht um»», erinnert sich Courtney.

«Die Art und Weise, in der ein echter, ausgebildeter Killer vorgeht hat eine listige Effizienz an sich», so James Jude Courtney, der sich von seinem Bekannten einweisen ließ. «Filme verwässern diese Qualität mit dramatischen Pausen und Dialogen, wofür ein wahres Raubtier niemals Zeit verschwenden würde. Diese Effizienz ist es, die ich zu Michael Myers beigetragen habe».

Klingt gruselig, doch zumindest hat sich der Aufwand ausgezahlt. Der neue Myers ist furchterregender als je zuvor.

(L'essentiel/lfd)