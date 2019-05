Sonics Kino-​​Look wird überarbeitet

Rebecca Blacks «Friday» und das 2018er Rewind-Video haben im Verhältnis zwar immer noch viel mehr Youtube-Dislikes. Trotzdem gehört der erste «Sonic the Hedgehog»-Trailer mit 63 Prozent Downvotes nur wenige Tage nach dem Release zu den am meisten verschmähten Clips auf der Video-Plattform.

Die Leute regen sich über die Augen des Sega-Videospiel-Igels auf, über seine Zähne, über seine Figur, über seine Schuhe – über so ziemlich alles an ihm (einzig Jim Carrey als Bösewicht Dr. Robotnik kommt okay weg). Und zwar so verbreitet und unisono, dass sich nun der Regisseur des Films eingeschaltet hat.

«Ihr wollt Änderungen – die werden kommen»

Auf Twitter schrieb Jeff Fowler (45) in der Nacht auf Freitag: «Danke für eure Unterstützung. Und für eure Kritik. Die Botschaft ist laut und deutlich: Ihr seid nicht glücklich mit dem Design und wollt Änderungen. Die werden kommen.»

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast ????✌️— Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019

Wie diese genau aussehen werden und ob sie Einfluss aufs Kino-Startdatum der Realverfilmung haben, ist nicht bekannt. In den USA soll «Sonic the Hedgehog» Anfang November anlaufen.

Die Community liefert Vorschläge

Schon kurz nach dem Trailer-Release haben einige User auf Social Media Vorschläge gepostet, wie das Sega-Maskottchen im Kinostreifen besser, weil näher an der Videogame-Vorlage daherkommen würde.

Mit viel größeren Augen nämlich:

i painted over a shot of the new sonic movie and it turned out a mix of classic and live action sonic lmao pic.twitter.com/RdJlXiY1ra— Aimée ???? (@AimeeUeda) April 30, 2019

Und sogar mit miteinander verbundenen Augen, wie beim Original-Sonic:

Simply changing Sonic's eyes makes the character model look ten times more appealing! #SonicMovie pic.twitter.com/EaoMQh603U— Larry Bundy Jr (@LarryBundyJr) May 1, 2019

Und vor allem nicht mit menschlichen Zähnen, sondern einem Gebiss, das eher dem eines Igels entspricht:

Cross-referenced this with someone's tweet to give Sonic hedgehog-accurate teethand I daresay it actually looks kinda cute? pic.twitter.com/7wdBZhPMlv— rep ????❤️ (@repalec) May 1, 2019

Auch Sonics ungewohnter Statur haben sich die Community-Designer angenommen:

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI— Edward Pun (@EdwardPun1) April 30, 2019

(L'essentiel/shy)