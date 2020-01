Wer holt sich die meisten Oscar-​​Nominierungen?

Nach den Verleihungen der Golden Globes, die erst vor einigen Tagen verliehen worden sind und die stets ein recht verlässlicher Gradmesser für die Oscars gelten, erwartet man am Montag ab 14.18 Uhr keine allzu großen Überraschungen. Der «Joker», «1917» sowie «Once Upon A Time In Hollywood» zählen zu jenen Streifen, die sich auf die meisten Nominierungen freuen können.

Anders als bei den eher konservativen ausgerichteten Golden Globes können sich bei den Oscars allerdings auch die drei Netflix-Filme «The Irishman», «Marriage Story» und «Two Popes» auf mehr Preise freuen. Eigentlich für den Streaming-Sender produziert, können die Netflix-Filme auch nominiert werden, wenn sie eine kurze Zeit im Kino gelaufen sind.

Am 9. Februar werden in Los Angeles bereits zum 92. Mal die Academy Awards vergeben. Wie schon im letzten Jahr verzichtet die Academy auch 2020 auf einen oder mehrere Moderatoren.

(L'essentiel)