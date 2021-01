Warner bläst zum Duell der größten Film-​​Monster

«Godzilla» und «King Kong» sind seit vielen Jahren Kino-Legenden, nun gibt es einen ersten Trailer zu sehen. Im kommenden Jahr sollten die beiden Monster-Ikonen auf der Kinoleinwand aufeinander treffen. Durch die Corona-Pandemie hatte sich das Studio Warner dazu entschlossen, den Blockbuster am 26. März 2021 zeitgleich bei den Streaming-Anbietern und im Kino zu veröffentlichen. Im deutschsprachigen Raum soll er aktuell am 20. Mai in den Kinos starten. Ob die Monster-Klopperei auch in Europa zeitgleich bei den Streaming-Anbietern zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Prominentester Name neben den monströsen Hauptdarstellern ist «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown, die aber schon im Trailer kaum zu sehen ist. Stattdessen gibt es bereits in der Vorschau eine Materialschlacht sondergleichen. Wo Flugzeugträger als überdimensionaler Boxring fungieren und Skylines wie Dominosteine in sich zusammen fallen, bleibt eben wenig Platz für menschliche Dramen. Ob das auf der großen Leinwand (oder im Stream) dann auch mit der Spannung funktioniert, bleibt abzuwarten.

(L'essentiel)