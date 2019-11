Neuer «Bad Boys 3»-​​Trailer versöhnt die Fans

Auch wenn Will Smith und Martin Lawrence mittlerweile in den 50ern sind, wagen sie sich 17 Jahre nach dem zweiten Teil an ein drittes gemeinsames Abenteuer namens «Bad Boys For Life». Nach dem unspektakulären ersten Teaser, begeistert der neue Trailer zur lang erwarteten Fortsetzung nun auch die skeptischen Fans.

Unter der Regie der belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah zündet das alternde Cop-Duo auch im dritten Teil eine Materialschlacht mit schnellen Autos, dicken Knarren und Leinwand-füllenden Explosionen.

(L'essentiel)