Schweiger-​​Film legt in US-​​Kinos Bauchlandung hin

«Head full of Honey», das Remake von Til Schweigers Hit-Komödie ist in den USA gefloppt. Im deutschsprachigen Raum war «Honig im Kopf» mit Dieter Hallervorden ein Hit. Das Remake des Films lief nur in vier Kinos an - und flog nach einer Woche sofort wieder aus dem Programm.

Laut Bild spielte der Film 11.337 Dollar also rund 10.000 Euro ein. Dabei spielt Hollywood-Altstar Nick Nolte die Rolle, die Didi Hallervorden in der deutschen Version übernommen hatte. Til selbst wirkte in einer Nebenrolle mit und hatte große Hoffnungen. Vor dem Kinostart meinte er noch, er würde sich sehr freuen, wenn Nick Nolte eine Oscarnominierung bekommen würde.

Das ist allerdings eher unwahrscheinlich, immerhin meinte die New York Times, der Film sei «desaströs» und der Observer fand ihn «so lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung».

(L'essentiel/lam)