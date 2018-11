Zac Efron ist Serienkiller Ted Bundys Zwilling

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als Troy Bolton in «High School Musical» flogen ihm 2006 die Mädchenherzen zu, ein Jahrzehnt später ist Zac Efron Frauenmörder, Kidnapper, Vergewaltiger und Nekrophiler. Er spielt Ted Bundy. Die Ähnlichkeit mit dem Serienmörder, der auf FBIs Most Wanted Liste stand ist frappierend. Die Maskenbildner im Film «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» haben ganze Arbeit geleistet.

Zac Efron postete das erste Foto in voller «Ted Bundy»-Maske. «Bereit für Sundance» schrieb Zac und verrät damit auch gleich, wann er erstmals als grausamer Schlächter zu sehen sein wird. Das Sundance Festival startet am 24.1.2019 und geht bis 3.2.2019.

«Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» zeigt Bundys Leben aus Sicht seiner Freundin Elizabeth Kloepfer, die nicht glauben kann, dass ihr Freund in Wirklichkeit ein Monster sein soll. Lily Collins spielt an Zac Efrons Seite die Rolle seiner Liebsten. Der Richter, der den Serienkiller 1979 schlussendlich zum Tode verurteilte, wird von John Malkovich gespielt.

Theodore Robert «Ted Bundy» hat vermutlich mehr als 30 Frauen und Mädchen umgebracht. Verurteilt wurde er für die Ermordung und Vergewaltigung in insgesamt sieben Bundesstaaten von 1974-1978. Kurz vor seiner Hinrichtung 1989 gestand er 30 Morde nachdem er ein Jahrzehnt lang geleugnet hatte. Vermutet wird, dass er schon in den 60ern mit dem Morden begonnen haben könnte.

Elizabeth Kloeper traf Bundy 1969 in Washington. Sie arbeitete an der medizinischen Fakultät der University of Washington als Sekretärin.

Die Transformation als Video

(L'essentiel/lam)