Netflix entfesselt Zombie-​​Invasion in Las Vegas

Zwischen 70 und 90 Millionen Dollar soll das Zombie-Spektakel «Army of the Dead» von Zack Snyder («300», «Sucker Punch», «Man of Steel») gekostet haben und ist damit einer der teuersten Zombie-Filme aller Zeiten. Das Besondere: die blutige Materialschlacht mit Dave Bautista («Guardians of the Galaxy») in der Hauptrolle startet im Mai exklusiv bei Netflix.

Mit dabei ist auch der deutsche Komödien-Star Matthias Schweighöfer, der sich im Zombie-überfluteten Las Vegas wohl nicht nur auf sein Comedy-Gespür verlassen kann. Schließlich verspricht Regisseur Zack Snyder «Zombie-Irrsinn ohne Kompromiss» inklusive «zu 90 Prozent handgemachter Spezialeffekte», so filmstarts.de. Im Genre kennt Snyder sich seit seinem Hollywood-Debüt «Dawn of the Dead» (2004) bestens aus, welches seinerzeit eine regelrechte Renaissance des Zombie-Films einleitete.

Ob Snyders Mix aus Heist-Movie und Zombie-Action in der sonnendurchfluteten Wüstenmetropole funktioniert, können Zombie-Freunde ab dem 21. Mai auf Netflix herausfinden. Bis dahin muss der mit spektakulären Bildern vollgepackte Trailer genügen.

(dm/L'essentiel)