Bei «Matrix 4» fliegt die halbe Straße in die Luft

«The Matrix 4» kommt voraussichtlich am 21. Mai 2021 in die Deutschschweizer Kinos. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und Jada Pinkett Smith kehren in ihren bekannten Rollen zurück. Neu dabei sind unter anderem Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris und Priyanka Chopra. Hier siehst du Clips von den Dreharbeiten, die gerade in San Francisco vonstattengehen. (Video: Storyful/Tamedia)