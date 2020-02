«Mulan»-​​Neuverfilmung wird kein Kinderspiel

Im Jahr 2020 versteht sich «Mulan» als ernstes Kriegsdrama und nicht als Kindermärchen. Anders als wie bei vergangenen Live Action-Neuverfilmungen verzichtet man bei «Mulan» auf zuckersüßes Disney-Beiwerk: Weder für fröhliche Musicalsongs noch für den Drachen Mushu ist in der Neuverfilmung Platz.

Aufgrund des deutlich düsteren Tons hat die Motion Picture Association of America (MPAA) entschieden, der Neuinterpretation die Altersfreigabe «PG 13» zu geben. Das bedeutet, dass in den USA Kinder unter 13 Jahren den Film nur in Begleitung von Erwachsenen sehen dürfen.

Die Entscheidung dürfte sich aber nicht zwangsläufig auf den Erfolg des Films auswirken. In der Vergangenheit erreichte auch die Disney-Franchise «Pirates of the Caribbean» trotz ihrer höheren Altersfreigabe ohne Probleme sein junges Zielpublikum.

Der Film startet am 26. März 2020 in den europäischen Kinos.

(L'essentiel)