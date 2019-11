«‹Game of Thrones› spielt für mich keine Rolle mehr»

Seit ihrer Nahtod-Erfahrung ist Kate eine echte Herausforderung für ihre Freunde und Familie. Immer zu spät, immer verkatert, obdachlos (außer sie verbringt die Nacht bei einem One-Night-Stand) und als Sängerin notorisch erfolglos.

Emilia Clarke und Henry Golding in «Last Christmas».

Ihr Geld verdient Kate ziemlich unmotiviert als Elfe in einem Weihnachtsladen im Londoner West End. Erst als sie den geheimnisvollen Tom trifft, scheint sich das Blatt für sie zu wenden.

Als durchgeknallte Kate in «Last Christmas» ist Emilia Clarke erstmals seit dem Ende von «Game of Thrones» wieder im Kino zu sehen. Die Rolle der Daenerys Targaryen katapultierte sie 2011 von null auf hundert. Wir haben die 33-Jährige in Berlin zum Interview getroffen und über Weihnachten und das Erwachsenwerden gesprochen – und wie sehr «Game of Thrones» noch ihren Alltag bestimmt.

Die neue Rom-Com «Last Christmas» läuft jetzt im Kino. Den Trailer gibts unten, das Interview mit Emilia oben.

