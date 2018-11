Bald wird Kino zum Fest für die Sinne

Das Kino muss sich durch den steigenden Konkurrenzdruck durch überall empfangbare Streaming-Anbieter immer wieder neu erfinden. Ein Versuch sich abzugrenzen ist die 4DX-Technologie, die jetzt in einem Kinosaal des Kinepolis auf dem Kirchberg installiert wird und das Kinoerlebnis regelrecht fühlbar macht.

Die neue Technik wird bereits in mehreren europäischen Kinos getestet und kommt in der ersten Jahreshälfte 2019 an sechs weitere Standorte in Belgien, Frankreich, Spanien und Luxemburg.

Perfekt für Actionfilme

Ganz konkret erleben Zuschauer dank der Technologie Bewegung, Wind, Neben, Regen, Lichtblitze, Schnee, Vibration und sogar Gerüche. Somit dürften vor allem große Blockbuster-Filme prädestiniert für das neue Erlebnis sein, in denen entsprechend viel passiert.

Die ersten Filme, die mit dieser Technologie im Kinepolis gezeigt werden, sind «Aquaman» und «Mary's Return». Gerade bei ersterem können die Zuschauer dann schon mal den Regenschirm für den Kinobesuch einplanen. Die Sitzplatzkapazitäten der geplanten neuen 4DX-Räume variieren je nach Kino zwischen 88 und 160 Sitzplätzen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)