Ryan Gosling wird in Horror-​​Reboot zum «Wolfman»

Demnächst bekommen wir «La La Land»-Star Ryan Gosling von einer völlig neuen Seite zu sehen. Wie Hollywood Reporterberichtet, soll der 39-Jährige für das Horror-Reboot von «Wolfman» in die Titelrolle des blutrünstigen Monsters schlüpfen. Die Geschichte dreht sich um einen Nachrichtenmorderator, der sich mit einem Werwolf-Virus infiziert.

Der Originalfilm stammt aus dem Jahr 1941, 2010 kam das erste Reboot in die Kinos. Doch der Film floppte. Benicio del Toro spielte damals die Hauptrolle. Ob der Film diesmal besser wird? Die Chancen stehen gut: Denn das Drehbuch stammt aus der Feder von den «Orange is the new Black»-Autorinnen Lauren Schucker Blum sowie Rebecca Angelo.

Wer die Regie übernehmen wird, ist bisher unklar. Zunächst wird sich Gosling jedoch «Project Hail Mary» widmen. Der «La La Land»-Star wird in dem Astronauten-Film nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen sein, sondern zudem als Produzent mitwirken.

(L'essentiel)