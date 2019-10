Dwayne Johnson im ersten Trailer von «Jungle Cruise»

Ein abgewrackter Kahn auf dem Amazonas, Pfeile fliegen aus dem Dickicht, Flusspferde tauchen brüllend aus dem Wasser und Skelette sind am Ufer drapiert. Für seine schreckhaften Kunden greift Kapitän Frank (Dwayne Johnson) nicht allzu tief in die Trickkiste. Entsprechend schlecht läuft das Geschäft.

Einen Silberstreif am Horizont erkennt Frank in der Forscherin Lily Houghton (Emily Blunt), die ihm einen Batzen Geld für eine echte Expedition in den Dschungel anbietet. Dort verbirgt sich der Legende nach ein Baum mit sagenumwobenen Heilkräften. Da überrascht es nicht, dass auf dem Weg allerlei monströse Gefahren auf die Reisenden warten. Um nicht bankrott zu gehen, nimmt Frank den Auftrag jedoch an.

«Jungle Cruise» startet am 23. Juli 2020 in den Kinos. Viel Vergnügen mit dem ersten Trailer.

(L'essentiel)