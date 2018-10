Wenn Pixar Superhelden besser verfilmt als Marvel

Das Superhelden es nicht leicht haben, dürfte nach einer scheinbar unendlichen Schwemme von Comicverfilmungen in den letzten Jahren mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Auch Helen und Bob Parr sind sich dessen bewusst, versuchen sie doch seit Jahren das Superhelden-Dasein und das Familienleben unter einen Hut zu bringen. Welche Tücken gerade letzteres birgt, muss Muskelprotz Bob erfahren, als er sich um die drei Kids Violet, Flash und Jack-Jack kümmern soll, während seine Frau als Elastigirl im Rahmen einer Marketingkampagne das Superhelden-Image aufbessern soll.

Regisseur Brad Bird hat auch schon bei «Die Unglaublichen» Regie geführt und kennt sich dementsprechend perfekt mit seinen Protagonisten aus. So verliert die Fortsetzung auch keine Zeit, sondern wirft den Zuschauer ohne große Umwege ins Geschehen. Mit geradezu perfektem Timing bringt Bird seine Figuren in Stellung und jongliert fortan mit urkomischen Familien-Szenen, ruhigen Momenten und rasanten Action-Szenen hin und her. Dabei inszeniert er «Die Unglaublichen 2» fast nie wie einen Animationsfilm, sondern kombiniert Versatzstücke aus erstaunlich ernstem Familien-Drama, düsterem Film Noir und Leinwand-füllender Bombast-Action zu einer unwiderstehlichen Mischung.

Gerade die Kamera-Arbeit hat so gar nichts mit quietschbuntem Kinderfilm gemein, sondern erinnert mit ausgeklügelten Einstellungen eher an die Großmeister vergangener Hollywood-Tage. Selbst in den Actionszenen lässt man die virtuelle Kamera nicht allzu künstlich von der Leine, sondern bewegt sich stets in einem geerdeten Rahmen. Das drängt den Event-Charakter in den Hintergrund und legt mehr Fokus auf die Geschichte, was in Zeiten pausenlos lärmender Blockbuster eine wahre Wohltat ist. Die Story um einen Rollentausch in der Erziehung (passt eigentlich perfekt in die #metoo-Debatte), Medienkontrolle und einen verbitterten Bösewicht gewinnt keinen Preis für die Originalität, funktioniert im Figurenkosmos der Familie Incredible aber dennoch sehr gut.

So bieten «Die Unglaublichen 2» spannende, wirklich gut erzählte Kost für Groß und Klein, die sich wohltuend von der kindisch-albernen Animations-Konkurrenz, aber auch vom Action-Dauerrauschen der Marvel-Blockbuster abgrenzt und somit eine der besten Superhelden-Stories der letzten Jahre bietet.

(Dustin Mertes/L'essentiel)