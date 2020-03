Disney verwurstet wieder Attraktion als Film

Im Disneyland Anaheim ist die «Jungle Cruise» mit mittlerweile 65 Jahren eine der ältesten Attraktionen. Nachdem man bereits die «Pirates of the Caribbean» erfolgreich in einer ganzen Filmreihe genutzt hat, ist nun die gemütliche Bootsfahrt durch den geheimnisvollen Dschungel an der Reihe.

Der erste Trailer verrät, dass die Film-Umsetzung aber deutlich mehr auf die Tube drückt und mit Dwayne «The Rock» Johnson als Zugpferd einen Actionexperten an Bord hat. Dementsprechend gibt es Effekt-geladenes Abenteuerkino in bester Indiana Jones-Manier mit Wildwasser-Passagen, gefährlichen (CGI-)Tieren und Explosionen.

Geplanter Kinostart ist der 23. Juli 2020. Wer es bis dahin nicht aushält, kann sich in der Zwischenzeit die Vergnügungspark-Vorlage auf Youtube zu Gemüte führen.

(L'essentiel)