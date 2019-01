«Colette», Paraderolle für Keira Knightley

Die Eheschließung mit dem erfolgreichen Pariser Autoren Willy (Dominic West) kommt für die erst 16-jährige Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) einem neuen Leben gleich. So zieht sie aus dem landlichen Frankreich ins turbulente Paris und wird Teil der intellektuellen und kulturellen Elite. Als Willy unter einer Schreibblockade leidet, uberzeugt kurzerhand seine junge Frau ihn, fur ihn als Ghostwriter zu arbeiten.

Freimütige Erfolgsautorin

In ihrem Debutroman erzahlt Colette die Geschichte einer selbstbewussten Frau namens Claudine, die genau wie Colette selbst eine Affare mit derselben Frau wie ihr Mann hat. Ein halb-autobiografisches Buch, das unter Willys Namen zum Bestseller wird und ihm Reichtum und Ruhm verschafft. Schnell entstehen weitere Claudine-Bestseller – geschrieben von Colette. Doch damit nicht genug. Dank Willys Marketing-Wissen entsteht bald eine ganze Markenwelt inklusive Parfum, Make-up und Seifen. Nach und nach beginnt Colette, gesellschaftliche Zwange zu uberwinden und sich als wahre Autorin der erfolgreichen Bucher zu offenbaren. Doch im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts ist das kein leichtes Unterfangen.

Kein dröges Kostümdrama

So sehr sich die Schauspielerin Keira Knightley im realen Leben für die Rechte der Frauen einsetzt, so sehr nimmt man ihr die Darstellung einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts ab. Der «Still Alice»-Regisseur Wash Westmoreland inszeniert sie als blutjunge Ehefrau, die sich ihrer misslichen Situation im goldenen (Ehe)-Käfig erst nach und nach bewusst wird. Das «Colette»-Drehbuch verzichtet zum Glück auf eine simple Opfer-Täter-Zuweisung und zeichnet auch den Lebemann Willy nicht als einfachen Bösewicht. Just darum ist «Colette» kein dröges Kostümdrama, sondern ein humorvolles, immer wieder überraschendes (Stichwort: Fankult) und höchst unterhaltsames Plädoyer für die Gleichberechtigung der Geschlechter.

Ebenfalls ab Donnerstag im Kino: «Life itself – So ist das Leben»

Seit er von seiner Frau Abby (Olivia Wilde) verlassen wurde, sucht der New Yorker Drehbuchautor Will (Oscar Isaac) Halt bei der Psychotherapeutin Dr. Cait Morris (Anette Benning). Ganz anders die Punk-Sängerin Dylan (Olivia Cooke), die nach einer Schlägerei ihre große Liebe findet. Und wieder anders der spanische Bauer Gonzalez (Sergio Peris-Mencheta), der mit dem reichen Gutsherrn Vincent (Antonio Banderas) in Konflikt gerät.

Oberflächliche Kurzgeschichten

Als Geschichten, wie sie nur das Leben selber schreiben kann, verkauft die Werbung das Beziehungsdrama «Life itself – So ist das Leben», das sich nicht nur über mehrere Zeitepochen, sondern auch Zeitzonen (Spanien – USA) erstreckt. Aber leider hat hier nicht das Leben selbst das Drehbuch verfasst, sondern der «This is Us»-Serienautor Dan Fogelman. Abrupte Story-Wendungen (Stichwort: Bus), Zeitsprünge und Ortswechsel sorgen für inhaltliche Verwirrung und verhindern das Eintauchen in den Film. Es bleiben oberflächliche Kurzgeschichten, die sich wohl letztlich nur Mr. Fogelman zusammenreimen kann.

(L'essentiel)