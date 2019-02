Das ist die großartigste Film-​​Idee des Jahres

Als Jack (Himesh Patel) vom Bus angefahren wird, fällt gerade auf der ganzen Welt der Strom aus und es geschehen zwei Dinge: Zum einen schlägt sich der erfolglose Musiker zwei Zähne aus, zum anderen werden die Beatles und ihr ganzer Liederkatalog aus der Existenz gelöscht – nur Jack kennt plötzlich als einziger Mensch die Band und ihre zahlreichen Megahits.

Ed Sheeran mischt sich ein

Was macht er mit diesem Wissen? Na, eine Musikerkarriere starten, natürlich; denn die Songs sind Geniestreiche und niemand weiß, dass Jack sie nicht selbst geschrieben hat.

Auch Superstar Ed Sheeran nicht, der den vermeintlich virtuosen Liedermacher zu sich ins Studio einlädt und vorschlägt, statt «Hey Jude» doch «Hey Dude» zu singen, das klinge irgendwie besser.

Den ersten Trailer zu Danny Boyles («Trainspotting», «Slumdog Millionaire») neuer Musik-Comedy siehst du oben. Der Film, in dem neben Patel und Sheeran auch Lily James und Kate McKinnon mitspielen, läuft am 6. Juni in den Kinos an.

(L'essentiel/shy)