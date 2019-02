Drei Generationen «Shaft» mischen Harlem auf

Geringe Kosten, dafür jede Menge Gewalt und Sex. Die ersten Versuche der US-amerikanischen Filmindustrie, Schwarze Themen ins Kino zu bringen, gingen als Blaxploitation-Ära in die Geschichte ein. Der erfolgreichste und bekannteste Leinwandheld dieser Zeit war Shaft (Richard Roundtree), ein knallharter Cop und Frauenheld mit prächtigem Schnauzer und rauchender Knarre.

Im Jahr 2000 wurde die Filmreihe mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle aufgewärmt. Roundtree spielte Shafts Onkel, der noch relativ unbekannte Christian Bale verkörperte den Bösewicht Walter Wade Jr. Ein Junior kommt auch in der neuesten Ausgabe von «Shaft» vor, diesmal handelt es sich allerdings um den Spross des Titelhelden höchstpersönlich. Der Bursche wird von Jessie T. Usher ("Independence Day: Wiederkehr") gespielt und ist zarter besaitet als seine Verwandtschaft.

Im ersten Trailer des Streifens vereinen Shaft Sr. (Roundtree, diesmal als Großvater), Shaft (Jackson) und Shaft Jr. (Usher) ihre Kräfte. Das Ergebnis erinnert mehr an eine Actionkomödie im Stile des «21 Jump Street»-Remakes, als an einen Crime-Thriller. Mal schauen, wie sich der fertige Film präsentiert. In den USA läuft «Shaft» am 14. Juni 2019 in den Kinos an. Einen Starttermin für Luxemburg gibt es derzeit noch nicht.

(L'essentiel/lfd)