An den Dinosauriern führt kein Weg vorbei

Die Dinosaurier aus der «Jurassic World» dominieren weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende rund 60 Millionen Dollar (etwa 52 Millionen Euro) ein und damit mehr als jeder andere Film in den USA und Kanada, wie der Hollywood Reporter am Sonntag (Ortszeit) berichtete. «Jurassic World 2: Das gefallene Königreich» war in Luxemburg bereits vor drei Wochen gestartet.

Der Film des Spaniers Juan Antonio Bayona ist der fünfte Teil aus der «Jurassic Park»-Reihe, die Steven Spielberg 1993 mit dem gleichnamigen Film gestartet hatte.

«Ocean's 8» nur auf Rang fünf

Auch auf dem zweiten Platz blieb alles wie in der Vorwoche. Der Animationsfilm «Incredibles 2» von Disney und Pixar spielte rund 46 Millionen Dollar ein. Der Film um eine Superhelden-Familie startete vergangene Woche in Luxemburg.

Erst dahinter landeten mit dem Gangsterfilm «Sicario 2» (19 Millionen) und der Sportkomödie «Uncle Drew» (16 Millionen) zwei Neueinsteiger. Auf dem fünften Platz rangiert die Kriminalkomödie «Ocean's 8» mit Sandra Bullock und Cate Blanchett, die rund acht Millionen Dollar einspielte.

(L'essentiel/dpa)