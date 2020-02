Der Mörder ist immer – der ohne Apple-​​Gerät

Früher war der Mörder immer der Gärtner, doch heute versuchen Filme und Serien die Zuschauer mit überraschenden Wendungen an der Nase herumzuführen. Laut Rian Johnson (Star Wars: Die letzten Jedi) muss man aber nur auf ein Detail achten: Benutzt ein Charakter ein Produkt von Apple, dann ist er ein Guter.

Das Unternehmen ist sehr auf sein Image bedacht: «Sie lassen dich iPhones in Filmen verwenden, aber – und das ist extrem wichtig – in einem Krimi etwa dürfen Bösewichte vor der Kamera keinesfalls iPhones benutzen», erzählte er in einem Interview. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jeder Charakter, der ein Handy, einen Computer, ein Tablet oder ein Gadget eines anderen Herstellers benutzt, grundsätzlich verdächtig ist.

Johnson gibt zu, er hätte das wohl besser für sich behalten: «Jeder einzelne Filmemacher der einen unerkannten Bösewicht in seinem Film hat, möchte mich jetzt umbringen.»

(L'essentiel)